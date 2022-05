Les milícies de l’autoproclamada república de Lugansk, a l’est d’Ucraïna, van confirmar ahir l’inici de «l’assalt» a la ciutat de Severodonetsk.

Així, segons va informar la milícia de Lugansk, en col·laboració amb l’Exèrcit rus, es van atrinxerar als afores de la ciutat i «continuen empenyent els militars ucraïnesos cap a les profunditats de la ciutat». Abans d’això, ahir mateix les autoritats de l’autoproclamada república havien anunciat l’èxit de l’operació en els voltants de la localitat, on ja s’havien pres diverses zones residencials. En l’atac rus, va morir un empleat de la cadena de televisió francesa BFMTV.

D’altra banda, els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea intentaven ahir a la nit tancar un «acord polític» sobre la sisena ronda de sancions contra Rússia, proposada fa gairebé un mes per Brussel·les per la guerra a Ucraïna i l’element més polèmic de la qual és l’embargament al petroli rus. Per esquivar el veto al pla del primer ministre d’Hongria, Viktor Orban, i preservar la unitat dels Vint-i-set davant del Kremlin, els líders europeus semblaven decidits a suavitzar l’embargament amb una proposta que inclou el boicot parcial, només per al cru importat per via marítima -uns dos terços de les importacions de Rússia- i que eximeix de moment el petroli que arriba per oleoducte. L’oferta sobre la taula, segons Hongria, continuava sent insuficient.

El president del Consell Europeu, Charles Michel, a la seva arribada a la reunió extraordinària que se celebra ahir i avui a Brussel·les, va dir amb optimisme que «no és fàcil perquè hi ha diferents sensibilitats i preocupacions però hem aconseguit progressos en les últimes hores i espero que puguem prendre decisions».

Els Països Baixos, sense gas rus

La gasística russa Gazprom va anunciar ahir que avui talla el subministrament de gas a l’empresa holandesa GasTerra, després de la seva negativa de pagar a l’estatal russa a través de Gazprombank. «Gazprom Export va informar GazTerra del cessament de subministraments de gas a partir del 31 de maig de 2022 i fins que no es faci el pagament segons els mecanismes establerts pel decret» del president rus, Vladímir Putin, que estableix que es faci en rubles, va informar el consorci rus al seu compte de Telegram.

Anteriorment països com Polònia, Bulgària i Finlàndia es van negar a pagar el gas en rubles,i Moscou va complir la seva amenaça i va tallar el subministrament a aquests països.

Alemanya es rearma

El canceller alemany, Olaf Scholz, va aconseguir un acord amb l’oposició per modificar la Constitució i desbloquejar un fons de 100.000 milions d’euros que permetrà destinar a defensa el 2% del PIB. Es tracta de l’operació de rearmament més gran des de la Segona Guerra Mundial