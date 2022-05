El Tribunal de Comptes ha obert un procediment a l’exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso per esbrinar si va cobrar de forma indeguda 258.000 euros quan va estar al capdavant de l’entitat, entre 2011 i 2016. El Tribunal acorda obrir un procediment de reintegrament arran de la denúncia que va presentar la Fiscalia, basada en un informe de l’any 2016 de la Sindicatura de Comptes que assenyala que De Alfonso va percebre complements salarials indeguts. Segons fonts properes a la recerca, l’informe assenyalava un total 180.000 euros en concepte de triennis cobrats indegudament, 6.000 euros més per complements de qualitat i 21.000 euros per triennis en concepte de personal d’OAC mal aplicats, més interessos. L’OAC, personat en la causa com a part afectada, manté suspesos els triennis a alts càrrecs des de l’arribada de l’actual director, Miguel Ángel Gimeno.