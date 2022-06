El conseller d’Economia, Jaume Giró, va assegurar ahir que després d’amagar les balances fiscals d’enguany el Govern espanyol pot acabar optant per amagar també altres dades contràries als seus interessos, com les inversions territorialitzades. Tanmateix, va recordar que la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, havia apostat per no difondre aquesta informació per evitar «confrontació política». Segons Giró, aquesta decisió mostra falta de compromís amb els «valors fonamentals» de la democràcia. «Si el coneixement pot fer-nos mal, és millor que ens mantinguem en la ignorància», va asseverar en l’aniversari de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB), on també participava el governador del Banc d’Espanya.

Dirigint-se als investigadors de l’IEB, Giró va criticar l’actitud de l’Executiu espanyol en afirmar que intenta dificultar la recerca acadèmica per evitar que es descobreixin dades que podrien «fer mal» als seus interessos. Per la seva banda, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va assegurar que «no es pot parlar només de les xifres i fer un relat al voltant de les xifres» en el percentatge d’execució de les inversions previstes a Catalunya per part de l’Estat. Ho va dir ahir en la inauguració del Saló Internacional de la Logística (SIL), que se celebra fins divendres al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. Sánchez es va referir d’aquesta manera a la publicació de l’informe de distribució territorial de la inversió del sector públic estatal del 2021, que detalla que la inversió real de l’Estat a Catalunya el 2021 va ser el 35,7% de la pressupostada, amb 739,8 milions d’euros, respecte als 2.068 milions plantejats. Va assegurar que Catalunya és la comunitat autònoma on el Govern de Pedro Sánchez ha invertit més des de la seva presa de possessió el 2018 i va demanar fer una anàlisi projecte a projecte de les inversions. Les patronals catalanes també hi van dir la seva ahir. Pimec va exigir el compliment dels acords relatius a les inversions previstes a Catalunya i que «s’equilibrin per no perdre competitivitat» i Foment del Treball va reclamar que s’executi la inversió de l’Estat pressupostada a Catalunya per revertir el «dèficit històric» en infraestructures, que xifra en 35.000 milions d’euros els últims dotze anys per part de totes les administracions.