La Generalitat ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que declari la «impossibilitat legal» d’aplicar la sentència que imposa un 25 % de castellà a les escoles, ja que el decret que va aprovar dilluns el Govern suposa un nou «marc legal» que impedeix la seva execució.

El Gabinet Jurídic de la Generalitat ha remès un escrit al TSJC, en el qual argumenta que el decret aprovat pel Govern, que no fixa percentatges per a l’ensenyament de les llengües oficials, és «incompatible» amb la part dispositiva de la sentència de l’alt tribunal que obliga a garantir que l’ús del català o del castellà no sigui inferior al 25 % de les hores lectives.

En el seu informe, la Generalitat defensa que ni la Constitució, ni l’Estatut, ni la legislació estatal en matèria educativa imposen un model de percentatges sobre l’ús de les llengües a les escoles i remarca que per «assegurar la major efectivitat» de la sentència «el que procedeix» és que el TSJC «ordeni» als centres públics i concertats de Catalunya que elaborin o revisin els seus projectes lingüístics per adaptar-se al nou marc legal establert pel decret que va aprovar ahir el Govern.

La Generalitat va presentar ahir l’informe davant el TSJC el mateix dia en què expirava el termini de l’ultimàtum que li va donar l’alt tribunal català perquè executés la sentència en la qual ordenava que hi hagués un mínim del 25 % de les classes en castellà.

En el seu escrit, la Generalitat subratlla que el decret llei que va aprovar el Govern «descarta de manera taxativa» que es fixin percentatges per determinar l’ús de les diferents llengües oficials que s’utilitzen a l’escola, la qual cosa és «incompatible» amb la sentència del TSJC que estableix un mínim del 25 %. Per aquest motiu, demana al TSJC que declari la concurrència d’una «causa d’impossibilitat legal» per executar la sentència del 25 %, a causa de la presència de la nova reglamentació, com a element «sobrevingut».

La Generalitat admet que «és cert» que el nou règim jurídic establert en el seu decret i la sentència del 25 % «difereixen» en les «concretes mesures previstes» a adoptar, però remarca que, segons la jurisprudència del Suprem, «allò que és realment rellevant és l’interès general perseguit». «I és innegable -afegeix-, que el Decret Llei 6/2022 pretén afrontar l’interès general que representa la regulació de l’ús de les llengües oficials a l’escola d’una manera diferent prioritzant no un simple règim de percentatges totalment aliè a la realitat de cada centre docent i no previst en cap norma legal, sinó un model que té en compte l’entorn sociolingüístic dels centres, l’entorn general i els objectius de normalització lingüística».

En aquest sentit, l’escrit recorda que la sentència del TSJC sobre el 25 % -de desembre del 2020-, va declarar que la Generalitat va incórrer en una «inactivitat normativa» sobre la regulació de l’ús de les llengües oficials a l’escola, cosa que «precisament» està «intentant superar» el Govern amb el decret aprovat.

Sosté a més que l’administració autonòmica té «plena llibertat» a l’hora de determinar quin ha de ser el contingut de les normes legals, «amb l’únic límit d’haver de respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia». De fet, l’informe destaca que «tan constitucional i estatutari» és un model que reguli l’ús dels idiomes oficials a l’escola mitjançant percentatges com el qual opti per un model «totalment diferent», com ocorre amb el decret aprovat ahir. Per això, sosté que el decret, malgrat «oposar-se a la part dispositiva» de la sentència del 25 %, «no es pot reputar inconstitucional». Per tant, apunta que del decret, que és la primera de les normes amb rang legal actualment en tràmit per regular l’ús de les llengües oficials a l’escola, es desprèn un nou model «incompatible» amb el sistema de percentatges mínims «ideat» pel TSJC en la seva sentència.

Davant aquesta situació, al·lega que la Generalitat «no pot fer una altra cosa» que demanar al tribunal la declaració d’impossibilitat legal d’executar la sentència «per concórrer una causa sobrevinguda, com és el canvi normatiu operat».

De fet, en l’article 2.d del decret aprovat aquest dilluns pel Govern es remarca de manera «inequívoca» que no es permeten percentatges en l’ús d’idiomes a les escoles, en fixar «la inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en l’ensenyament i l’ús de les llengües». Segons la Generalitat, ha de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui ara decideixi com s’executa la sentència, una vegada «apreciada la causa d’impossibilitat legal d’executar-la».