Rafael Spottorno, que va ser cap de la Casa del Rei amb Joan Carles I entre setembre del 2011 i juny de 2014 i va exercir un paper clau en l’abdicació, considera que Felip VI corre el risc de caure en la «irrellevància» si manté el perfil baix que ara com ara ha marcat el seu regnat. Spottorno creu que el Govern de Pedro Sánchez «infrautilitza» el rei i un dels «efectes perversos» d’aquesta «política» pot conduir a una cosa «molt perillosa» que pot acabar amb la pregunta: «I això [la monarquia] per a què?». «La monarquia, sense la sustentació de les forces polítiques, té molt fràgil vida», afirma l’excap de la Casa amb Joan Carles I Spottorno va fer aquestes reflexions dilluns a la tarda en una taula rodona organitzada a Madrid . Per a l’excap de la Casa, el «progressiu arraconament de la Corona» és un «problema» que pot conduir a la «irrellevància» de la institució. «L’únic que ho pot corregir és el Govern. La monarquia, sense la sustentació del poder polític, governant i oposició, sense la sustentació de les forces polítiques, té molt fràgil vida, molt poca defensa i li pot passar que, al final, de tanta prudència i per tenir tanta cura per a no extralimitar-se en res i no rebre un petit copet al cap per part del Govern, acabi sent irrellevant», va dir.