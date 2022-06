L’expresident Carles Puigdemont va encarregar dies abans de la DUI a Elsa Artadi, llavors secretària general de la Generalitat, que es reunís amb uns suposats emissaris russos a Barcelona per parlar de criptomonedes, per la seva formació d’economista.

Segons fonts jurídiques, així ho ha admès Artadi, el 2017 secretària general de coordinació inderdepartamental del Govern, en la seva declaració com a testimoni davant el jutge de Barcelona que instrueix el cas «Volhov» de presumpte desviament de fons a l’abric del procés, del qual deriva una línia d’investigació sobre suposats contactes de l’independentisme a Rússia.

La declaració d’Elsa Artadi, en el seu moment un càrrec de la màxima confiança de Puigdemont, va despertar els recels del jutge, que la va acabar advertint que el seu testimoni mancava de credibilitat i que s’exposava a conseqüències penals. Artadi va abandonar després el jutjat pel conducte intern reservat, esquivant així els mitjans de comunicació.

Segons va reconèixer Artadi davant el jutge, va ser Puigdemont qui, entre els dies 21 i 24 d’octubre de 2017, li va encarregar que acudís a una reunió a l’hotel Colom de Barcelona organitzada per Víctor Terradellas, excàrrec de CDC, per parlar de criptomonedes, a causa de la seva formació d’economista. En aquesta reunió, a la qual hi va assistir un suposat emissari del Kremlin i un català amb vincles amb Rússia al qual no va identificar, se li va preguntar quines eren les intencions de la Generalitat en matèria de criptomonedes, i ella va respondre que «cap». Artadi va sortir d’aquesta trobada, que va durar uns 20 minuts, sense tenir clar el que pretenien els seus interlocutors, però va participar en una segona reunió amb suposats emissaris russos, en aquesta ocasió a la Casa dels Canonges, i a la qual també va assistir Puigdemont, encara que no va durar més de «tres o quatre minuts». Artadi va sostenir que ningú va donar credibilitat a l’oferta russa i que Puigdemont no va ordenar «fer-ne seguiment».

Terradellas, un dels principals investigats per la suposada trama russa del procés, va explicar fa uns dies en la seva declaració davant el jutge que Puigdemont havia mantingut dues reunions abans de la DUI amb els presumptes emissaris russos, els quals li van assegurar que podrien ajudar al finançament de Catalunya mitjançant criptomonedes i també posar a la seva disposició 10.000 soldats.