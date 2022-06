El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha conclòs la instrucció en què ha investigat la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que ha estat processada només per un delicte de desobediència greu pel seu paper en l’1-O, en descartar la magistrada a última hora que cometés malversació.

En una interlocutòria, la magistrada de la sala civil i penal del TSJC Maria Eugènia Alegret acorda la conclusió de la instrucció relativa a Garriga i uneix la seva causa a la dels ex alts càrrecs de la conselleria de Vicepresidència i Economia el 2017 i actuals diputats d’ERC al Parlament Josep Maria Jové i Lluís Salvadó.

Poc abans de donar per finalitzada la instrucció del cas, la jutge va acordar el 13 d’abril deixar sense efecte el processament de Garriga per un delicte de malversació de cabals públics i limitar-ho únicament al de desobediència greu a l’autoritat judicial, que es castiga amb inhabilitació i multa, però no comporta penes de presó.