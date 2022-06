El president català, Pere Aragonès, es va reunir amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per «demanar-li explicacions» per les baixes inversions executades per l’Estat a Catalunya, un tema que totes dues administracions analitzaran a la pròxima reunió de la comissió bilateral d’infraestructures, encara sense data definida.

Així ho van acordar ahir Aragonès, Sánchez i el vicepresident català i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, en la breu reunió que van mantenir a Barcelona per abordar el baix nivell d’inversió executada a Catalunya. Tot això el mateix dia que el Govern va enviar una carta a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, i a la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, exigint explicacions per la «deslleialtat» de les inversions a Catalunya i, en el cas de Gay, convocant-la a una reunió «urgent» a la Generalitat.

Segons un informe elaborat per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, organisme que depèn del Ministeri d’Hisenda, l’administració central va executar l’any passat a Catalunya el 35,77% de la inversió prevista al pressupost, és a dir, 739,8 milions de 2.068 milions previstos, mentre que la Comunitat de Madrid va aconseguir una execució del 183,9%, en rebre 952 milions més del pressupostat.

Aquestes dades han enervat la Generalitat, que les va qualificar d’«inadmissibles», perquè suposen «un llast» per a la competitivitat de l’economia a Catalunya, i va exigir una reversió immediata d’aquesta situació. Aragonès i Puigneró van demanar, a més, explicacions a la ministra Raquel Sánchez, amb la qual ahir van coincidir a la inauguració de les noves oficines de Google a Barcelona.

Just saludar la titular de Transports, Aragonès la va comminar a mantenir una reunió per abordar aquesta problemàtica. La trobada improvisada va tenir lloc en acabar l’esdeveniment, en una sala de l’edifici, i va durar menys mitja hora. El president català en va sortir amb semblant seriós, i fins i tot molest, i, a preguntes dels periodistes, es va limitar a assegurar que «és hora del compliment i no de les paraules». Ni la ministra ni el vicepresident Puigneró van fer declaracions després de la trobada.

Fonts del Ministeri de Transports van assenyalar que a la reunió s’havia abordat la importància de reforçar la col·laboració entre totes dues administracions per impulsar el ritme d’execució de les infraestructures a Catalunya. En aquest sentit, la ministra va destacar l’esforç inversor del Govern central a Catalunya, on s’han executat més de 3.700 milions d’euros des del juny del 2018, «la xifra m´s gran d’inversió a tot Espanya». A més, va traslladar al president el compromís de l’Executiu central amb la societat catalana i es va acordar la pròxima convocatòria de la Comissió de Seguiment d’Infraestructures, «per analitzar de manera conjunta i projecte a projecte la situació de l’execució de les infraestructures a Catalunya». Aquesta taula servirà per avançar en l’impuls a les inversions, superar dificultats existents i accelerar el desenvolupament de les obres en marxa, van subratllar les mateixes fonts.

La ministra va reiterar així mateix que el diàleg i la trobada i una reflexió serena i assossegada en el marc de la lleialtat institucional és l’única via per garantir l’estabilitat i l’execució de polítiques al servei de la ciutadania.

Fonts de Presidència de la Generalitat van indicar que Aragonès va considerar «insuficients» les explicacions rebudes per part de la ministra i li va transmetre l’exigència del Govern d’un «compliment ràpid» de la totalitat de les inversions acordades de l’Estat a Catalunya.