La Mesa ha admès a tràmit, aquest dijous a la tarda, la sol·licitud de dictamen presentada per Vox, Cs i PPC perquè el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) dictamini sobre el decret llei 6/2022, de 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius. Ara el Consell té 12 dies per emetre el dictamen. Al text presentat al Parlament els tres grups sostenen que el decret és "inconstitucional" perquè el castellà no pot deixar de ser llengua vehicular i d'aprenentatge a l'ensenyament i "no pot ser exclòs de l'educació sufragada amb fons públics", com asseguren que defensa el decret.

Del decret també en critiquen "l'expressa i retorçada ambigüitat" i denuncien que el fet que al text no s'hi fixin percentatges de llengües "és exclusivament imputable a la intencionada desídia de la Generalitat i a la intencionalitat d'incomplir allò resolt per les sentències".

Per sostenir l'argument es remeten a sentències del Tribunal Constitucional sobre el dret dels ciutadans a "rebre ensenyament en la llengua oficial de l'Estat". Per aquest motiu assenyalen que si per part de l'administració es "nega" el coneixement de la llengua castellana també "s'impedeix el dret a l'educació".

També es refereixen a les resolucions del TC que apunten que "és constitucionalment obligat que les dos llengües cooficials siguin reconegudes pels poder públics competents com a vehiculars", sense que "es determini l'exclusió del castellà com a llengua docent".

Segons apunten, el decret només seria constitucional si garantís el caràcter vehicular del castellà, si garantís el 25% d'assignatures en castellà i si el tractament de les llengües cooficials a Catalunya fos igualitari.

També subratllen "la greu, injusta i arbitrària il·legalitat" en què suposadament incorren totes les resolucions dictades pel Departament d'Educació per tal d'evitar el 25% de castellà. Asseguren que el decret "no deixa de ser l'elevació a norma legal de les prevaricadores instruccions enviades als centres educatius".

Canvi d'opinió de Vox

El canvi d'opinió de Vox respecte al CGE és el que ha fet que finalment sí que es pugui tramitar la iniciativa. En un inici Cs i el PPC ja s'hi van mostrar partidaris, però amb ells sols la Mesa no hauria validat la petició perquè calen com a mínim dos grups parlamentaris que la subscriguin, i el PPC no té els diputats suficients per ser considerat com a tal.

Vox, que el dimarts va assegurar que no pretenia demanar dictamen al CGE perquè és un ens "que no serveix per a res", va decidir l'endemà sumar-se a Cs i PPC per demanar que el CGE dictamini sobre el decret. Segons el partit d'ultradreta, el canvi de parer és per posar "el màxim de traves" al decret del Govern.

Amb aquesta maniobra de Vox, Cs i PPC es torna a repetir la situació de la llei pel català pactada pel PSC, ERC, Junts i els comuns, que està pendent de dictamen del CGE. En el cas de la llei, però, es va veure paralitzada la seva aprovació al ple a l'espera del dictamen, mentre que en el cas del decret no queda en suspens perquè està en vigor des que es va publicar al DOGC, el dilluns. En tots dos casos el CGE té un màxim de set dies hàbils per a emetre dictamen.