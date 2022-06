El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar que l’executiu prorrogarà tres mesos més el decret de mesures de resposta a la guerra d’Ucraïna. El president espanyol ho va confirmar en un acte al Congrés davant els diputats i els senadors del PSOE, just l’endemà que des de Brussel·les obrís la porta a fer-ho. La durada del paquet anticrisi vencia el 30 de juny però amb la pròrroga s’estendrà fins al 30 de setembre. Entre les mesures que inclou hi ha la rebaixa de 20 cèntims per litre de combustible, la rebaixa de la factura de la llum i l’augment de l’IMV.

La pròrroga s’haurà d’aprovar al Congrés dels Diputats. Sánchez va reclamar al PP que hi doni suport, després que en la darrera votació s’hi oposessin. «A veure si tenim més sort i els que diuen que estimen Espanya ho demostren estimant els espanyols i aprovant mesures bones per als espanyols», va dir en al·lusió als populars. Quatre anys de la moció de censura Sánchez ho va aprofitar per fer l’anunci en una intervenció davant de tots els diputats i senadors socialistes coincidint amb el quart aniversari de la moció de censura que va posar fi al govern de Mariano Rajoy. «Avui fa quatre anys que la democràcia va posar fi a un govern sentenciar per la corrupció», va dir Sánchez, que durant la seva intervenció va carregar durament contra la corrupció practicada pel PP. Segons el seu parer, es tractava d’un executiu «sense veu a l’escenari internacional que va utilitzar la seva majoria absoluta per fer més grans les bretxes de desigualtat econòmica i també la discòrdia». El president espanyol va fer un repàs de les mesures aprovades aquests quatre anys i va assegurar que es tracta d’un «govern social i exemplar». En aquest sentit, va dir que la dreta espanyola té «deures» pel que fa a l’exemplaritat perquè, segons va denunciar, «miren a una altra banda en els escàndols de corrupció». També va carregar pel seu paper des de l’oposició, des d’on va assegurar que només generen «soroll». «Ahir eren el govern de la corrupció i avui són l’oposició de la crispació», va subratllar.