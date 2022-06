La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, es va trobar ahir amb el president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, en un acte organitzat a la seu del Comitè Olímpic Espanyol (COE) sobre el paper de l’esport en l’acollida de refugiats. Vilagrà i Bach es van saludar al final de l’acte en un contacte informal d’uns minuts. En una atenció als mitjans posterior, la consellera de Presidència va explicar que l’objectiu era visibilitzar que «Catalunya està disposada a tenir Jocs d’hivern amb una proposta competitiva i guanyadora». «Aquí estem», va dir Vilagrà, que va reiterar que Catalunya té predisposició a «col·laborar» amb l’Aragó, però que està disposada a anar en solitari si no hi ha acord.

«Veníem perquè ens coneguessin i que coneguessin la proposta de Catalunya directament», ja que el Govern tenia «interès de parlar informalment de la possibilitat d’una candidatura» amb el COI, va dir Vilagrà, que també va conversar amb el vicepresident del COI, Joan Antoni Samaranch.

D’altra banda, el govern de l’Aragó va demanar fer «un pas enrere» al president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ja que creu que actua com a «comissari polític» de Catalunya. Així ho va dir ahir la consellera aragonesa de Presidència i Relacions Institucionals, Mayte Pérez, després de la reunió del consell de l’executiu d’ahir. A la trobada es va acordar per unanimitat instar el COE a fer un canvi d’interlocutor en les negociacions de la candidatura de Jocs d’hivern 2030. La també portaveu del govern aragonès va assegurar que Blanco «no ha jugat net» i és un «obstacle» per arribar a un acord sobre el projecte olímpic. Tot i això, va afirmar que continuaran negociant i va descartar que pensin en impulsar una candidatura en solitari.