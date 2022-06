Vox va anunciar ahir que portaran el decret llei del Govern sobre el català a les aules al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) amb Cs i PP, després que al principi dimarts descartessin aquesta opció.

Segons van explicar fonts de Vox, finalment portaran el decret al CGE «per posar més traves als paranys i incompliments del Govern», encara que reiteren la seva voluntat de suprimir aquest organisme.

Per la seva banda, fonts del PP van detallar que també se sumaran a la petició de dictamen, després que dimarts ho descartessin perquè amb Cs –i sense Vox– no complien els requisits mínims per demanar el dictamen.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, va fer dimarts una crida a Vox perquè se sumessin a la seva petició, com ja van fer amb la proposició de llei pactada per PSC, ERC, comuns i Junts, i dimecres va celebrar en un tuit el canvi de posició de Vox: «Ens n’alegrem. És una bona notícia per a les famílies catalanes. Continuem lluitant».