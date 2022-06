El conseller d’Educació del Govern, Josep Gonzàlez-Cambray, no veu cap risc d’inhabilitació per als directors dels centres per la gestió de la sentència del 25% de castellà a les aules. Cambray tampoc es planteja que li pugui passar a ell, i per això sosté que està «disposat a arribar on calgui». Ho va dir en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, on també va negar que hi hagi una manca de diàleg amb els sindicats. «Els fets ho desmenteixen», va afirmar, «no s’han presentat a les meses i han deixat les cadires buides des del mes de febrer». Mentre el conseller feia l’entrevista, a l’exterior dels estudis de ràdio es van concentrar diversos manifestants que van cridar proclames demanant la seva dimissió i van enganxar adhesius a la façana.

Prèviament, s’havien viscut moments de tensió quan la protesta de mestres va tallar la circulació a la Gran Via de Barcelona durant mitja hora. Els sindicats havien convocat per ahir una aturada parcial per protestar contra les polítiques del departament. De cara a la setmana que ve hi ha prevista una darrera mobilització, dijous, 9 de juny.

El conseller no es va mostrar sorprès per diverses reaccions de partits en relació amb les queixes per la polèmica de la llengua a les aules. Així, va opinar que hi ha formacions que estan acostumades a «voler guanyar als tribunals» el que no poden «guanyar a les urnes». En aquest sentit, va qualificar aquest comportament com el d’algú que «no sap què està passant a les escoles» i, per això, «s’inventa un problema».

Cambray va reconèixer que és complicat «parlar de riscos» davant uns tribunals que «s’extralimiten», però va assegurar que «com a conseller assumeix tota la responsabilitat» i que els centres tenen «la màxima cobertura». També va negar que hi hagi una falta de concreció a les instruccions que el Govern va fer arribar a les direccions: «Les noves normatives ens serveixen per no aplicar percentatges».

Pel que fa a les escoles que ja apliquen el 25%, el conseller va explicar que des del gabinet jurídic de la Generalitat s’estan prenent mesures processals per «fer efectiva l’adequació del nou decret llei» en aquestes situacions concretes.

Sobre la problemàtica amb els sindicats educatius, el conseller va admetre que entén el «seu malestar», però també va reiterar que «no es pot fer tot alhora», referint-se a la reversió de les retallades. Cambray va lamentar que aquests mesos no s’hagin presentat a la mesa sindical i que no es tingui en compte que s’ha donat llum verda «a nou de les catorze demandes» que van fer.

Tensió quan mestres tallen la circulació a la Gran Via de Barcelona

