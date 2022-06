Representants d’entitats vinculades al món rural català van anar ahir al Parlament per reclamar als membres de la cambra i al Govern que es pensi en les necessitats dels petits municipis «entre setmana», a l’hora de legislar, i no només el cap de setmana per escapar de la ciutat.

«Tenim una Catalunya metropolitana i una Catalunya oblidada; encara que oblidada del tot no: els caps de setmana no, només entre setmana», va lamentar un dels impulsors d’Eines de Repoblament Rural, Jaume Gilabert. En la mateixa línia es van manifestar el president de Micropobles, Mario Urrea, i la vicepresidenta de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Glòria Marull, durant les seves intervencions davant la Comissió d’Afers Institucionals, a la qual van assistir com a públic diversos alcaldes de municipis amb poca població. Els tres representants municipalistes van coincidir a prendre mesures amb urgència per frenar la pèrdua de població, sobretot jove, en algunes zones de Catalunya, perquè en cas contrari el despoblament que ja pateixen serà irreversible. D’acord amb les últimes dades oficials de població, del total de 947 municipis de Catalunya, el 62,6% tenen una població que no supera els 2.000 habitants i, dins d’aquest percentatge, un 35% no supera el llindar de població dels 500 habitants. La falta d’habitatge disponible, l’excés de burocràcia, l’absència d’activitat econòmica o les males connexions de telecomunicació són algunes de les principals problemàtiques que han destacat. Per millorar la situació de les zones rurals, va subratllar Urrea, cal planificar una estratègia que les abordi de forma integral: «Si només construïm habitatge –va dir a tall d’exemple–, l’única cosa que aconseguirem serà tenir pobles dormitori». En aquest sentit, va advocar per posar una especial èmfasi en la diversificació econòmica de les zones rurals per poder atreure perfils diferents i no dependre de la conjuntura de cada moment.