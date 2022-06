El Govern ha pactat amb EH-Bildu una pujada imminent del 15% de les pensions no contributives d’orfandat, viduïtat i discapacitat, per a la segona meitat del 2022, des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre. Aquesta va ser una de les condicions perquè el grup independentista basc no votés en contra del projecte de llei per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, ahir a la Comissió de Treball del Congrés dels Diputats.

Ho va anunciar el diputat d’EH-Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo en el debat parlamentari, en què va explicar que l’acord pactat amb el Govern implica que el pròxim decret de pròrroga de les mesures contra la inflació -pel qual s’allargaran tres mesos més els ajuts, més enllà de la data inicial de venciment del 30 de juny- incorporarà una puja de les pensions no contributives fins al 31 de desembre del 2022. La del 2023 s’inclourà en la llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any que ve.

La pujada del 15% de les prestacions no contributives per a la segona meitat del 2022 implicarà que «milers i milers de pensionistes, que cobren les prestacions més baixes, tinguin un increment d’entre 60 i 100 euros mensuals», va dir Ruiz de Pinedo. Amb caràcter general, la pensió no contributiva se situa el 2022 en 421,40 euros. Una pujada del 15% implica una alça de 63,21 euros en cadascuna de les sis pagues i l’extra de Nadal corresponents al segon semestre.

L’abstenció d’EH-Bildu va afavorir que tiri endavant la tramitació d’aquest projecte de llei del Govern amb el suport afegit del PNB i el PRC i l’abstenció, també, de Vox. PP, ERC, Ciutadans i Compromís hi van votar en contra. Al seu pas per la Comissió de Treball, el projecte va incorporar un trentena d’esmenes de la pràctica totalitat dels grups de l’oposició, excepte d’ERC i de Vox. El diputat d’ERC Jordi Salvador va renunciar a participar en la votació de les esmenes pel caos que es va produir amb la presentació in extremis d’esmenes transaccionals.

El caos va portar al fet que el PSOE, per error, acabés votant a favor d’una esmena d’Unides Podem per eliminar el topall màxim de cotització dels salaris a la Seguretat Social. Això implicaria cotitzar a la Seguretat Social per la totalitat del salari, sense el topall mensual de 4.139,40 euros que existeix en l’actualitat. En el ple del Congrés del pròxim 9 de juny s’intentarà esmenar aquest i altres errors sorgits en una votació que va rebre la crítica dels portaveus parlamentaris.