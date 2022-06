Les pluges de la primavera i les elevades temperatures anticipen una presència massiva de mosquits aquest estiu a Catalunya, segons el president de l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental de Catalunya (ADEPAP), Quim Sendra, que ahir va donar a conèixer detalls sobre aquestes plagues.

Durant una roda de premsa amb motiu del Dia Mundial del Control de Plagues, que se celebra el proper dia 6, Sendra va anunciar que, a més dels mosquits -especialment del mosquit tigre-, també s’esperen plagues de xinxes, rates i altres rosegadors.

«Les plagues tenen tres objectius: trobar un espai on reproduir-se, acumular recursos -aliments- i no tenir depredadors a prop, i cada vegada tenim menys eines per controlar-les, i pe això les altres dues facetes s’incrementen», va afirmar el president de l’ADEPAP.

Per reduir els efectes d’aquestes plagues -que suposen una inversió de 500 milions d’euros anuals a Catalunya-, l’especialista va recomanar prendre mesures preventives i confiar en els professionals per garantir la seguretat i la salut ambiental en tots els àmbits de la vida. «La gran plaga d’aquest estiu serà el mosquit tigre, que, amb les pluges de la primavera i la prolongació de les altes temperatures provocada pel canvi climàtic, és present durant bona part de l’any», va explicar l’expert.

La crisi ambiental ha provocat que aquesta espècie de mosquit -que transmet malalties com el dengue, el zika i el chikungunya- hagi adaptat els seus hàbits, que ja no són només nocturns, sinó també diürns. «Des de fa només uns mesos, a més, hem detectat dos tipus de mosquit que encara no havíem vist a Catalunya, en concret l’Aedes aegypti, que prové d’Àfrica, i l’Aedes japonicus, d’Orient», va afegir.

Aquest estiu també notarem més presència de rates, que arran del confinament han canviat els hàbits i s’atreveixen cada cop més a conviure amb els humans, cosa que, sumat a la normativa europea per restringir els productes per controlar-les, els rodenticides, augmenten la població d’aquests rosegadors. «És una bona notícia que els rodenticides es restringeixin a la ciutadania, però el sector professional sap com usar-los i per això demanem al Ministeri de Sanitat que reconsideri la seva decisió, ja que és un reglament que països com el Regne Unit eviten si els seus professionals actuen adequadament», va dir Sendra. «Els paranys engomats també han obert debat en certs sectors que defensen que aquestes eines provoquen dolor a les rates, encara que sense usar aquest tipus de productes haurem de debatre com aprendre a viure amb les rates», va dir el president de l’ADEPAP.

Finalment, l’especialista va destacar la plaga de xinxes que es preveu aquest estiu coincidint amb l’arribada massiva de turistes -es transmeten a través dels equipatges-, i va assenyalar que, encara que no transmetin malalties greus, provoquen picades molt molestes per a les persones.