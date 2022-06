La llei del PSOE destinada a endurir les penes contra els proxenetes no inclourà mesures per prohibir la pornografia, tot i les reclamacions que realitza en aquest sentit una part del moviment feminista a Espanya.

Fonts de la formació socialista van explicar a Europa Press que abordar mesures contra la indústria de la pornografia està descartat en aquesta llei, ja que el seu objectiu és doble: actuar contra el tràfic de dones amb la finalitat d’explotar-les sexualment i contra l’exercici de la prostitució.

Els socialistes van registrar la norma en el Congrés l’endemà de l’aprovació a comissió de llei de garanties de la llibertat sexual, coneguda com a llei «només sí és un sí», a la qual havien presentat una esmena que enduria les penes contra el proxenetisme i que, al final, van haver de retirar.

Aquesta decisió va tenir lloc després que partits com ERC, PNC, EH, Bildu, Ciutadans i la CUP van amenaçar de no aprovar la llei si contenia l’esmena del PSOE -que hagués tirat endavant amb el suport del PP. Aquestes formacions van advocar per aprovar mesures contra l’explotació sexual en una llei específica diferent de la llei «sí és sí» i que no perjudiquin els drets de les dones que exerceixen la prostitució lliurement.

Davant aquests fets, el principal partit del Govern va decidir registrar l’esmena com una proposició de llei aïllada. Amb aquest canvi, s’imposarà un càstig de presó de 3 a 6 anys i multes de 18 a 24 mesos a qui, utilitzant la violència, la intimidació, o abusin d’una situació de superioritat, o de necessitat o de vulnerabilitat de la víctima, determini a una persona exercir o mantenir-se a la prostitució. A més, proposa multar els clients de la prostitució per, d’aquesta manera, reduir la demanda i, en conseqüència, l’activitat.