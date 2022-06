L’edició del 2022 del Primavera Sound ha tancat el seu primer cap de setmana amb 66.000 assistents als concerts de la nit de dijous, 74.000 divendres i 80.500 dissabte, segons ha informat el festival en un comunicat.

L’organització ha agraït la «paciència» dels assistents per «superar els reajustaments propis d’una primera jornada», amb referència a les queixes per cues en la jornada de dijous a les barres i als accessos del festival. El Primavera Sound ja va demanar disculpes divendres. El festival es reprendrà el proper cap de setmana amb més concerts al Parc del Fòrum, tot i que al llarg de la setmana la programació continuarà en 14 sales i espais de la capital catalana.

El Primavera Sound abaixa la persiana del seu primer cap de setmana amb una barreja de sentiments. El festival ha tornat, i amb èxit, després de dos anys sense celebrar-se per la pandèmia. Una celebració doble, ja que també es commemoren els primers 20 anys de vida del Primavera. El públic ha respost i hi ha anat en massa d’arreu del món per tornar a gaudir dels concerts arran de mar. Però la que havia de ser la millor edició de la història del festival ha quedat aigualida pels problemes organitzatius del primer dia.

Durant el primer cap de setmana han actuat als escenaris del Parc del Fòrum, entre d’altres, The National, Gorillaz, Beck, Manel, Low, Fontaines DC, Ferran Palau i Rigoberta Bandini. El cap de setmana que ve passaran pel festival Dua Lipa, Lorde, Yeah Yeah Yeahs i Antònia Font.

Durant la setmana també hi haurà programació en 14 sales i espais de Barcelona, amb actuacions de Megan Thee Stallion, Beck, Interpol i Phoenix.