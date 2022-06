El Servei Jesuïta a Migrants (SJM) ha denunciat que el 2021 es va mantenir un cert grau de conflictivitat als Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) malgrat la limitació de les xifres d’interns. En concret, denuncia tres formes d’hostilitat, com són deficiències «cròniques» en l’atenció medicosanitària, agressions policials i traves a la denúncia i la investigació i obstacles en les visites de les organitzacions civils. També apunten a l’acceleració dels processos d’expulsió quan s’intenta denunciar una agressió. Afegeixen que això s’ha pogut observar en visites de l’SJM però, a més, estan «corroborades» pel Defensor del Poble. Amb tot, el 2021 va ser un any de menys interns als CIE per la pandèmia i per obres de reforma.

Al seu informe «Territori Hostil», l’organització apunta que el 2021 va ser un any «singular» per a aquests CIE buits o amb ocupació reduïda durant períodes més o menys llargs. El de Barcelona, però, va funcionar pràcticament tot l’any, però limitant les xifres de persones per l’aplicació de protocols covid i per la inutilitat de l’internament els mesos en què altres estats es negaven a readmetre persones tornades o expulsades per raons sanitàries. L’informe apunta que això hauria permès un marge perquè els agents de policia i el personal de servei haguessin dispensat un tracte més humà als interns. Amb tot, observa un «cert grau de conflictivitat» als CIE i han denunciat agressions físiques i verbals a persones internes per part de funcionaris de policia.