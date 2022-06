Dia 103 de la invasió russa d’Ucraïna: els ucraïnesos resisteixen amb èxit a Severodonetsk i altres punts de la regió de Lugansk, alhora que el Govern del Regne Unit anuncia l’enviament a l’Exèrcit ucraïnès de míssils de fins a 80 quilòmetres d’abast.

El president rus, Vladímir Putin, va amenaçar diumenge d’atacar «nous objectius» si els aliats occidentals subministraven a Ucraïna míssils de llarg abast que poguessin impactar en territori rus. Les forces ucraïneses que combaten a la regió de Lugansk van rebre la visita el diumenge del president ucraïnès, Volodímir Zelenski. Les seves forces han continuat fent les últimes hores contraatacs limitats i localitzats, però reeixits, contra posicions russes.

En el dia 103 d’invasió russa d’Ucraïna, aquestes són les claus i els principals esdeveniments:

Ucraïna resisteix a la ciutat de Severodonetsk, a la regió de Lugansk, a l’est del país, la forta ofensiva dels russos per obtenir aquest enclavament estratègic que els podria portar a controlar tota aquesta zona limítrofa amb Rússia. Serhii Haidai, cap de l’Administració Militar Regional de Lugansk, va informar ahir al seu canal de Telegram, de la difícil situació que viuen les seves forces en aquesta regió, on també combaten a les guerrilles prorusses. «Els russos assalten Severodonetsk... Hi ha baralles de carrer. Amb tot, les Forces Armades d’Ucraïna mantenen la defensa». Segons l’Institut per a l’Estudi de la Guerra (els EUA), les forces ucraïneses van continuar fent contraatacs limitats i localitzats però reeixits contra les posicions russes, inclosa la recuperació de grans àrees de Severodonetsk. «La capacitat de les forces ucraïneses per contraatacar amb èxit a Severodonetsk, l’àrea d’operacions prioritària actual del Kremlin, indica encara més la disminució del poder de combat de les forces russes a Ucraïna», diu l’institut.

El Regne Unit desafia Putin i envia míssils de llarg abast a Ucraïna després que Rússia ataqués els afores de Kíiv per primer cop des de l’abril, va informar ahir el Ministeri britànic de Defensa. «Si la comunitat internacional manté el seu suport, crec que Ucraïna pot guanyar. A mesura que canvien les tàctiques de Rússia, també ha de canviar el nostre suport a Ucraïna», va dir Wallace en el comunicat.

Viatge de Volodímir Zelenski pel Donbass: el president d’Ucraïna, va fer diumenge un «viatge de «treball» a les regions de Sarporíjia, al sud, i Donetsk i Lugansk, a l’est, fortament bombardejades pels russos, per mostrar l’«orgull» que sent, segons va dir, pels ciutadans que resisteixen en aquestes zones. En un breu discurs en vídeo a la seva web ahir, el mandatari va explicar que en la seva visita havia comprovat que hi havia «molta feina» per fer i que la jornada se li va fer «interminable». Després de la visita a Saporíjia, on hi ha la central nuclear més gran d’Europa, que ara controlen els russos, es va dirigir a l’oest, a la ciutat de Lissitxansk, a la regió de Lugansk, que està a punt de ser presa pels russos.

Un altre general rus mort, Roman Kutuzov, mor al front ucraïnès, en un enfrontament a la regió de Lugansk, van informar ahir en un missatge en el seu compte de Facebook les Forces Armades d’Ucraïna.

Lavrov cancel·la el seu viatge a Sèrbia perquè no el deixen passar: Rússia va confirmar diumenge a la nit que Bulgària, Macedònia del Nord i Montenegro no permeten sobrevolar el seu espai aeri a l’avió e què el ministre d’Exteriors, Serguei Lavrov, havia de viatjar a Sèrbia, per la qual cosa la visita a aquest país la setmana vinent no podrà fer-se ara com ara.