El primer ministre britànic finalment va superar la moció de censura interna plantejada pels diputats del seu partit, el Partit Conservador, segons va informar un portaveu de la formació, sir Graham Brady. Un total de 211 diputats van votar a favor de Johnson i 148 en contra.

El 58 % dels diputats del Partit Conservador van votar en contra de la proposta de moció de censura interna plantejada després de la publicació de cartes de censura per part del 15 % de la bancada tory. Un dels primers a reaccionar al resultat de la moció de censura interna va ser el líder de l’oposició, el laborista Keir Starmer. «L’elecció està fins i tot més clara que abans: uns tories dividits que fan costat a un Boris Johnson sense un pla per afrontar els nostres problemes o un Partit Laborista unit amb un pla per arreglar la crisi de la pujada dels preus i restaurar la confiança en la política. El laborisme tornarà a posar el Regne Unit en el bon camí», va argumentar.

Johnson va superar així els 180 vots per mantenir-se en el poder, encara que la història apunta al fet que com que ho ha aconseguit per un marge estret, el seu futur és incert, ja que en aquesta mena de situacions un primer ministre al final és destituït. El mateix Johnson va afirmar que quan la seva antecessora, Theresa May, es va sotmetre a aquesta moció de censura i va aconseguir un 63 % de suport va ser «un molt mal resultat, molt pitjor del que sembla». Johnson va aconseguir menys dels 226 vots equiparables al resultat de May, per la qual cosa suposa un dur revés per al mandatari. May finalment va abandonar el càrrec sis mesos després de la moció de censura interna.

Abans de la votació Johnson es va presentar a una reunió dels diputats conservadors que decidien sobre la seva possible destitució com a primer ministre i va fer una crida in extremis per evitar un «Dia de la Marmota». Johnson va irrompre a la reunió a porta tancada entre aplaudiments i escàndols i va instar els diputats del Partit Conservador a «no entrar en un debat infernal del Dia de la Marmota sobre els beneficis de pertànyer al mercat únic». En particular, Johnson va recordar als membres del Comitè del 1922 la clara victòria que havia aconseguit a les eleccions del desembre del 2019 i «no reobrir qüestions que vam tancar fa dos anys i mig». «Ja sabeu la força increïble que podem ser quan estem units. Els qui són en aquesta sala van aconseguir la major victòria conservadora en 40 anys... sota el meu lideratge», va destacar.

A més, Johnson va recordar la victòria que va suposar el referèndum per a la sortida de la UE i va prometre «aprofitar les llibertats del Brexit» davant de l’alternativa del Partit Laborista, que «senzillament no pot igualar aquest programa». Els laboristes «mai haurien pres les decisions que ha pres aquest govern per ajudar els ucraïnesos». Per a Johnson, només sota el seu lideratge els conservadors poden «mostrar el potencial d’aquest país» i per això va demanar als diputats tories «negar-se a ballar al so dels mitjans de comunicació» i «rebutjar premiar els nostres rivals». «Us guiaré de nou a la victòria i els vencedors seran les gents d’aquest país», ha reblat.

D’altra banda, el 60 % dels britànics consideraven que el primer ministre, Boris Johnson, havia de ser destituït del càrrec en la moció de censura interna, segons dos estudis publicats ahir elaborats per YouGov i ComRes.

L’estudi de YouGov, fet a partir de 3.000 entrevistes, revela a més que el 61 % dels enquestats creuen que el Govern no té les idees i polítiques adequades per afrontar la crisi de l’augment de preus. El 27 % consideren, en canvi, que els diputats conservadors no han de destituir Johnson, segons recull l’agència de notícies The Press Association.

L’estudi de Savanta ComRes es basa en 1.116 entrevistes i revela que dels votants que van fer costat al Partit Conservador el 2019, el 23 % afirmen que és més probable que mantinguin el seu vot si Johnson és destituït. El 21 % sostenen que és menys probable i el 50 % afirmen que no canviarien el seu vot. Quant al possible successor de Johnson, el 12 % fan costat a Rishi Sunak; el 8 % a Jeremy Hunt i el 6 % a Liz Truss. El 35% contesten que no saben a qui secundarien.