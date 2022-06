L’ex primer ministre francès Manuel Valls no ha aconseguit passar a la segona volta de les eleccions per poder obtenir un escó a l’Assemblea Nacional francesa per la 5a circumscripció, que representa els residents a Espanya, Portugal, Andorra i Mònaco. Les eleccions legislatives per triar els diputats de l’exterior se celebren una setmana abans que els comicis legislatius de la França metropolitana, que tindran lloc el 12 de juny.

Valls era candidat del partit del president francès, La República en Marxa, però ha estat desbancat pel diputat actualment titular d’aquest escó, Stéphane Vojetta, que s’ha presentat a les eleccions com a independent, informa l’emissora francesa France Info. Vojetta ha obtingut el 25,39 % dels vots, darrere del candidat de la Nova Unió Popular Ecologista i Social (NUPES), Renaud Le Berre. Valls ha estat el tercer candidat més votat, amb poc més del 15 % dels vots. «Prenc nota dels resultats de la 5a circumscripció. Primer de tot, vull agrair als votants que han confiat en mi i també saludar el compromís del meu suplent, Thierry Burtin. Se li deu molt pel nostre bon resultat a Portugal. Gràcies també a tot el meu equip de campanya», va publicar Valls a Twitter. «La dissidència i la divisió han sembrat la confusió. No puc ignorar el meu resultat i que la meva candidatura no ha convençut», va reconèixer Valls a Twitter. «Una elecció és el moment de la veritat», va recalcar. Minuts després, però, va fer una nova piulada amb un breu «Adeu Twitter» i va tancar el compte. Els candidats del moviment del president Emmanuel Macron lideren vuit de les 11 circumscripcions dels francesos que resideixen a l’estranger que estaven en joc a la primera volta de diumenge. Segons dades del Ministeri de l’Interior, les altres circumscripcions les encapçalen dos aspirants de la coalició d’esquerres NUPES i una altra el partit conservador UDI. Els resultats definitius d’aquests 11 escons es coneixeran el 19 de juny, després d’una segona volta que se celebra entre el 17 i 18 de juny. Valls, nascut a Barcelona el 1962, va ser primer ministre durant la Presidència de François Hollande i va fracassar en el seu intent de ser candidat a l’Elisi en les eleccions del 2017. Aquell mateix any va manifestar el seu desig de ser candidat per LREM en les legislatives, però no va complir els criteris del partit que llavors s’havia tot just creat. El 2018 va fer el salt a Catalunya com a candidat a l’alcaldia de Barcelona, on va formar aliança amb Ciutadans i va aplegar poc més d’un 13 % de vots. Va dimitir com a regidor el 2021 i, des de llavors, ha aparegut periòdicament en la vida política de França, bé com a suport dels Republicans en les últimes eleccions regionals o bé d’Emmanuel Macron en les presidencials.