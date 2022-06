La portaveu de la Generalitat de Catalunya, Patrícia Plaja, va rebutjar valorar les «ocurrències» i «propostes unilaterals» del Govern d’Aragó sobre els Jocs Olímpics d’Hivern i va instar el Comitè Olímpic Espanyol (COE) a aclarir amb màxima celeritat com serà finalment la candidatura.

El Govern d’Aragó va remetre al COE la seva última proposta per aconseguir una candidatura conjunta amb Catalunya als Jocs d’Hivern del 2030, a l’espera d’una nova reunió perquè continuïn les negociacions que podria ser aquesta mateixa setmana. La proposta aragonesa consisteix a dividir les proves en quatre lots amb dues opcions cadascun, les d’esquí alpí per gènere, i la disposició al fet que triï primer en cada cas la Generalitat. Però en la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu català, Plaja va deixar clar que el Govern «no respondrà a les propostes, ocurrències o el que sigui d’Aragó» sobre els Jocs.

La portaveu va confirmar que Catalunya serà a la pròxima reunió «amb el treball fet» i amb la confiança de «sortir amb les coses clares» perquè es «fixin i aclareixin els termes d’aquesta candidatura». «Hi havia un acord que per a nosaltres era positiu, també per a tot el territori català i els ciutadans de Catalunya. Era un bon projecte per a Aragó també... però és que això sembla un serial», va lamentar. En qualsevol cas, la Generalitat manté la seva «aposta» per aquesta candidatura als Jocs d’Hivern, «sigui amb Aragó si accepta les condicions fixades o sense Aragó», però va instar el COE a «tenir les coses clares al més aviat possible».

El Govern català va descartar ajornar la candidatura per als Jocs del 2034, una data que «queda molt lluny i no és a l’agenda del Govern», que manté l’aposta per la cita del 2030, va recalcar. Sobre si l’Executiu d’Aragonès es plantejaria modificar l’àmbit territorial de la consulta ciutadana sobre els Jocs en cas que la candidatura fos en solitari de Catalunya i hi hagués més comarques i municipis que acollissin proves, Plaja va evitar «especular».