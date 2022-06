El Consell de Garanties Estatutàries, òrgan consultiu de la Generalitat que vetlla per l’adequació de les lleis catalanes al marc legal vigent, va emetre ahir un dictamen en què avala la llei de protecció del català a l’escola promoguda per PSC-Units, ERC, JxCat i En Comú Podem.

El Parlament va acordar el 25 de maig tramitar amb la màxima urgència la proposició de llei sobre l’ús i aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament, impulsada per PSC, ERC, JxCat i comuns, però el dictamen sol·licitat per Vox, Cs i PP va obligar a ajornar-ne l’aprovació fins que es pronunciés el Consell de Garanties. Al seu dictamen, adoptat per unanimitat, el Consell de Garanties Estatutàries assenyala que els articles qüestionats «no vulneren» ni la Constitució ni l’Estatut. Després de rebre el dictamen, el Parlament podrà ampliar l’ordre del dia per poder debatre i votar la proposició de llei en el ple que arrencarà demà dimecres.

Vox, Cs i PP advertien, en la seva petició de dictamen, de la suposada inconstitucionalitat de l’article 2 de la proposició de llei, que estableix el català com a «llengua normalment utilitzada com a llengua vehicular i d’aprenentatge», si bé reconeix també l’«ús curricular i educatiu» del castellà. El dictamen constata que la proposició de llei planteja «un ús més ampli del castellà en el sistema educatiu respecte a les previsions contingudes en la Llei d’Educació de Catalunya i la Llei de Política Lingüística», ja que «recull explícitament el seu ús curricular i educatiu». Per tant, «la previsió de l’ús curricular d’una llengua suposa reconèixer la possibilitat que s’estengui sobretot aquest conjunt d’elements que integren el sistema educatiu», afegeix.

El castellà, en ser declarada llengua d’«ús curricular i educatiu», no queda «exclòs» del sistema educatiu, sinó que «se li reconeix un ús que és obvi que va més enllà de la seva utilització només» per impartir l’assignatura de castellà. Segons el Consell de Garanties Estatutàries, «es compleixen àmpliament les condicions que ha establert el Tribunal Constitucional en relació amb l’ús de les llengües oficials en l’ensenyament no universitari». A més, recorda que «la igualtat de llengües en l’ensenyament tampoc ha estat mai exigida ni per la Constitució, ni per l’Estatut, ni per la legislació bàsica de l’Estat, ni explícitament ni en la interpretació que ha fet el Tribunal Constitucional al llarg de gairebé tres dècades».

Quant a les objeccions de Vox, Cs i PP al fet que la llei no estableixi un percentatge mínim del 25% de classes en castellà, com preveu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el dictamen adverteix que «el contingut de les resolucions dels tribunals ordinaris no constitueix cap paràmetre per valorar la constitucionalitat ni l’estatutarietat de les lleis». El dictamen assenyala que la regla del mínim del 25% d’ús vehicular per a cadascuna de les llengües oficials, establerta en la sentència judicial, «no es converteix en paràmetre de constitucionalitat ni d’estatutarietat que vinculi el legislador i que, per tant, obligui a respectar-la». Segons el Consell de Garanties, la regla de percentatges «pot ser una opció política legítima, però, com a opció política que és, ha de ser decidida pels poders públics competents, començant pel Parlament».