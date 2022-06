La Fiscalia demana any i mig de presó per a un jove independentista per haver llançat presumptament una tanca a un agent dels Mossos d’Esquadra en els disturbis que hi va haver a Barcelona el desembre del 2018 davant la celebració d’un Consell de Ministres en un edifici cèntric de la ciutat.

Al judici, que es va celebrar ahir a la secció cinquena de l’Audiència de Barcelona, dos joves més processats per actes violents en la mateixa jornada van acceptar una pena de sis mesos i un any i mig, després de reconèixer els fets que se’ls imputaven. Com van explicar agents i va confirmar l’acusat, el 21 de desembre del 2018, per la reunió del Consell de Ministres a la Llotja de Mar de Barcelona, organitzacions independentistes van preparar protestes. Els Mossos van preparar un dispositiu de seguretat inusual amb la Policia Nacional. El processat va reconèixer haver anat a una protesta que als voltants de Drassanes però nega haver llançat cap tanca a cap agent.