Els combats a Severodonetsk, bastió clau per al control de la regió ucraïnesa de Lugansk, entren en una fase decisiva després d’anunciar Rússia que controla les «àrees residencials» de la ciutat, on romanen encara uns 10.000 habitants. «Les àrees residencials de Severodonetsk han estat completament alliberades», va dir ahir en una reunió amb la plana major de l’Exèrcit el ministre de Defensa rus, Serguei Shoigú. El ministre rus va assegurar que encara hi ha combats a la «zona industrial», que abans de les accions bèl·liques va arribar a tenir més de 100.000 habitants, i «les localitats adjacents». Segons Shoigú, Rússia controla el 97% de la regió de Lugansk, fet que han reconegut les pròpies autoritats locals.

El representant a Rússia de la separatista república popular de Lugansk, Rodión Miroshnik, també va dir ahir al seu canal de Telegram que tota la zona residencial de Severodonetsk ha estat «alliberada» i «netejada» de tropes ucraïneses. «Van ser expulsats gairebé totalment de la zona industrial, s’han amagat a (la planta de) Azot», segons Miroshnik. D’acord amb la font, les forces ucraïneses també «s’han atrinxerat a l’aeroport» de Severodonetsk, des d’on efectuen atacs amb artilleria. Malgrat l’anunci rus, les autoritats ucraïneses no donen per perduda l’urbs i asseguren que la lluita segueix. L’Estat Major General de les Forces Armades del país va afirmar ahir que els enfrontaments armats continuen lliurant-se carrer per carrer amb pèrdues en tots dos bàndols. També el governador de la regió de Lugansk, Serhiy Gaidai, va assegurar que «l’enemic continua l’assalt de Severodonetsk».