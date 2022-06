Els pares d’una menor adolescent que va atropellar amb bici una dona que travessava un pas de vianants han estat condemnats a pagar 26.370 euros d’indemnització perquè la infractora no va respectar el senyal.

La víctima va resultar ferida i, a més, arrossega com a seqüeles una deficiència auditiva i vertígens. La sentència de l’Audiència de Barcelona, a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, posa en relleu «la responsabilitat dels progenitors pels danys causats pels seus descendents que es trobin sota la seva guarda».

En aquest cas, la condemna es fa extensiva al seu descendent per la seva capacitat de comprendre la seva acció. Els advocats consultats per aquest diari destaquen la importància de la necessitat de contractar assegurances o, fins i tot, aposten per la seva obligatorietat, per poder conduir bicis o vehicles similars com els patinets elèctrics.