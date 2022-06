Els consumidors tindran a partir de l’any que ve un nou dret: emportar-se a casa el que no han consumit en bars i restaurants, en un envàs que també sigui de l’establiment. La pràctica, cada cop més habitual, és en aquests moments només una possibilitat que l’hostaleria pot oferir o no, però serà una obligació amb la nova llei de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari, que el Consell de Ministres va aprovar ahir com a projecte. Ara començarà el seu recorregut parlamentari, i la previsió del Govern és que estigui en vigor l’1 de gener del 2023.

«Les empreses d’hostaleria tindran l’obligació de facilitar al consumidor que pugui emportar-se, sense cap cost addicional, els aliments que no hagi consumit, excepte als tipus bufet lliure o similars. Per això hauran de disposar d’envasos aptes per a l’ús alimentari, reutilitzables o fàcilment reciclables», assenyalen al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, responsable de la nova norma. Només França i Itàlia tenen regulacions similars.