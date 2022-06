Espanya ha registrat 117 noves morts per covid-19 des de divendres i ja en són 106.914 des de l’inici de la pandèmia.

També hi ha hagut 33.293 contagis més, fet que deixa la xifra global en 12.436.538 infectats.

El nombre d’ingressats a l’hospital ha pujat fins a les 6.761 persones, 280 més que en l’últim recompte, mentre que a les Unitats de Cures Intensives (UCI) ahir n’hi havia 322, tres menys.

La incidència acumulada a 14 dies en majors de 60 anys va baixar de 663 a 586, 77 punts per sota del divendres. Segons les dades ofertes pel ministeri de Sanitat, des de l’inici de la pandèmia Catalunya encapçala el rànquing dels territoris amb més víctimes mortals, seguida de Madrid i, en tercer lloc, Andalusia.

En la darrera setmana hi ha hagut 194 víctimes mortals, de les quals 21 a Galícia, 20 al País Valencià i 18 a l’Aragó. A Catalunya n’hi ha hagut 12.

Pel que fa al nombre total de contagis que hi ha hagut des de l’inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n’han acumulat, seguida per Madrid i Andalusia amb 1.506.887 i el País Valencià.

Ahir, al conjunt de l’Estat espanyol hi havia 6.761 pacients ingressats per la infecció, 280 més dels que hi havia divendres passat, que ocupaven el 5,48% de tots els llits disponibles. 322 persones estaven ingressades a l’UCI, tres menys que fa tres dies, el 3,62% del total de llits per a persones en situació de salut crítica a l’Estat.