Un nen de dos anys va matar accidentalment el seu pare d’un tret en l’estat de Florida (els EUA), després de trobar l’arma de foc a casa seva, i la seva mare, delinqüent condemnada igual que el difunt, va ser acusada dilluns de càrrecs criminals pel succeït, segons van informar ahir mitjans nord-americans.

L’Oficina de l’Agutzil del Comtat d’Orange, al centre de Florida, va informar que Marie Ayala, de 28 anys, va ser arrestada per càrrecs que inclouen homicidi involuntari per negligència culpable i possessió d’una arma de foc per un delinqüent condemnat, entre d’altres. Perquè tant Ayala com el seu marit, Reggie Mabry, de 26 anys, no haurien d’haver tingut una arma al domicili.

Aquest cap de setmana van morir almenys 11 persones i més d’una vintena van resultar ferides en quatre tirotejos al conjunt dels Estats Units.