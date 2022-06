La secretària general del sindicat de treballadores sexuals OTRAS, Conxa Borrell, va acusar el PSOE de fer una llei «rància i passada de moda» que no és abolicionista sinó «prohibicionista», fet que aboca les dones que exerceixen la prostitució «a la pobresa, la clandestinitat i la misèria». La proposició de llei del PSOE per abolir la prostitució va arribar ahir al ple del Congrés i per a la seva admissió a tràmit podria tenir el suport del PP, que, tot i que no va avançar el seu vot, comparteix l’objectiu de la iniciativa. La proposició és el text de l’esmena que el PSOE va retirar en el debat del dictamen de la llei de «només sí és sí» perquè la norma tirés endavant perquè els socis del Govern al Parlament van amenaçar de no secundar-la si la proposta socialista s’incorporava al text final.

Segons Conxa Borrell, treballadora sexual des del 2006, «l’exercici de la prostitució en particular i del treball sexual en general és poc comprès i la majoria de cops, tergiversat per la premsa».