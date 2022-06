La cara de Pere Aragonès, mentre el juntaire Albert Batet desglossava el que Gabriel Rufián havia dit a TV-3 sobre Carles Puigdemont, era seriosa, circumspecta. Mirada al sostre. El líder d’ERC a Madrid, al fil del premi Diputat 2.0, en referència a la seva presència a Twitter, atorgat per l’Associació de Periodistes Parlamentaris de Madrid, va asseverar que «dir que no l’has cagat alguna vegada en les xarxes socials és mentir. Ara bé, dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat. Tarat és qui la va proclamar, no qui va publicar un tuit». Aragonès, al seu torn, se’n va desmarcar i va anunciar rectificacions. Minuts després, Rufián es va disculpar.

Si hi ha una consigna que se segueix rigorosament en ERC és la de no esperonar Junts amb invectives i, especialment, Puigdemont, un líder amb fort predicament, però que, lentament, opinen els republicans, va caient en una letargia mediàtica. La cautela és extrema. I just el dia en què el consens es visualitzava, tant en les votacions com a la foto que es van fer els grups, després d’aprovar la llei del català, Rufián va sacsejar el ‘vesper’ amb el pal. Els primers incrèduls, els que es van endur les mans al cap, i van deixar anar algun exabrupte, van ser els seus. «És incomprensible, quan aquí hem forjat un consens pel català després de mesos de treball, ell va i el rebenta». «És la tercera vegada que esmenta Puigdemont per enfurismar Junts», recordava una altra veu. Amb tot, l’opinió sobre Rufián divergeix. Sense treure ferro a l’«error» que va suposar relacionar les paraules ‘Puigdemont’ i ‘tarat’, veus rellevants del partit aposten per «cuidar-lo i ajudar-lo perquè respon als atacs permanents i constants dels convergents». Són les mateixes veus que recorden que amb Rufián, ERC ha guanyat dues vegades consecutives unes eleccions generals. «I ha vençut dues vegades Laura Borràs», apunta la mateixa veu, convençuda que aquí és on els fa mal a Junts. «Eixamplar la base», que tant ha pregonat Oriol Junqueras, és el que va motivar l’oferiment a Rufián que encapçali la llista a l’alcaldia de Santa Coloma.