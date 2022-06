Els dirigents prorussos imposats per Moscou a la regió ucraïnesa de Zaporíjia, al sud del país i ocupada en la major part per tropes russes, planegen fer un referèndum a la tardor per unir-se a Rússia, segons va assenyalar ahir el cap de l’Administració Militar-Civil, Yevgueni Balitski. «Crec que els pròxims mesos podem preparar-nos per a aquest [referèndum]», va dir en declaracions a la cadena de televisió pública Rossía-24. «És la meva profunda convicció que es pot fer a la tardor», va afegir en ser preguntat sobre el possible calendari del referèndum.