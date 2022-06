Diverses gimnastes olímpiques estatunidenques, entre elles la medallista olímpica Simone Biles, han reclamat més de mil milions de dòlars de compensació a l’FBI per no haver detingut Larry Nassar, que va abusar de més de 330 joves quan era metge de l’equip nacional. L’agència governamental té ara sis mesos per respondre a la reclamació per greuges, que parteix d’un grup d’unes 90 dones. «Si l’FBI hagués fet la seva feina, s’hauria detingut Nassar abans que tingués l’oportunitat d’abusar de centenars de noies, jo inclosa», va dir la exgimnasta Samantha Roy.