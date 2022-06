La Fiscalia demana 2 anys de presó i, de manera substitutòria, l’expulsió al Regne Unit per a una britànica per moure, presumptament, contenidors per muntar una barricada en una protesta dels Comitès de Defensa de la República (CDR) a Barcelona després de la sentència del procés, l’octubre del 2019.

Al judici, que va tenir lloc ahir a la secció tercera de l’Audiència de Barcelona, la defensa va demanar la lliure absolució de la processada, Gina L., i que, en cas de condemna, no sigui expulsada al Regne Unit perquè fa sis anys que a Espanya. La defensa va remarcar al tribunal que, en cas que una persona demostri arrelament suficient a Espanya, la seva expulsió del territori nacional és improcedent; la família de Gina L. es va traslladar a Alacant quan ella tenia sis anys, ha cursat estudis universitaris a Castelló i a Barcelona i, actualment, treballa per a la Generalitat de Catalunya.