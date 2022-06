El conseller d’Economia, Jaume Giró, va elevar la xifra d’execució de les inversions de la Generalitat l’any 2021 fins al 95,5%. Després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegurés que els departaments de la Generalitat havien executat el 71,5% del capítol d’inversions, Giró va remarcar que si es té en compte tot el sector públic de la Generalitat –de la mateixa manera que, tal com va recordar, es fa amb el de l’Estat a l’hora d’establir la xifra– l’execució de les inversions arriba fins al 95,5%. «Autoexigència, tota», va respondre des del Parlament al líder del PSC, Salvador Illa, que va recriminar al Govern que es queixés de la baixa execució de la Moncloa.

El conseller va recordar que amb els mateixos paràmetres l’execució d’inversions de l’Estat a Catalunya és del 35,7%. «La golafreria de Madrid imposa la gana i el pa negre als altres territoris, la voracitat de la capital només es pot satisfer amb el nostre dejuni», va dir Giró.

Segons el conseller, es tracta d’un «model d’Estat» perquè la «humiliació» ha estat compartida per part de tots els governs espanyols. «Tots els catalans tenim un problema des de fa molts anys, i avui no es diu 3%, es diu 36%; és gran i endèmic i per molts esforços que fem no hi ha forma de corregir-lo», va lamentar.