El Govern espanyol explora la possibilitat de buscar refugi a Europa davant l’agreujament de la crisi amb Algèria. El Ministeri d’Afers Exteriors està estudiant si denunciar el país magrebí davant la UE, al·legant que la congelació unilateral de tot el comerç exterior amb Espanya (ordenada per la ratificació del gir de Pedro Sánchez sobre el Sàhara) podria violar l’Acord Euromediterrani de 2005, que va crear una associació entre la Comunitat Europea i els seus Estats membres i Algèria.

Fonts d’Exteriors confirmaven ahir a El Periódico que aquesta acció, que suposaria escalar el conflicte, és sobre la taula, si bé encara no hi ha una decisió. «Tot al seu temps. Primer analitzarem les implicacions d’aquesta resposta d’Algèria i quan vegem quines són decidirem. Ho estem estudiant i es farà només si hi trobem motius», assenyalaven des de l’equip del cap de la diplomàcia, José Manuel Albares.

El ministre va anar, de fet, un pas més enllà que dimecres, en assegurar ahir al matí als periodistes que Espanya donarà a Alger una resposta «serena, constructiva, però ferma», en favor dels interessos espanyols. I és que ha estat doble el càstig infligit pel país africà en les últimes hores: primer va decidir suspendre el Tractat d’Amistat, Bon Veïnatge i Cooperació amb Espanya (de 2002), i després l’Associació Professional de Bancs i Establiments (ABEF) d’Algèria va ordenar la congelació de les domiciliacions bancàries relacionades amb les operacions de comerç exterior de productes i serveis des de i cap a Espanya. Amb això, per tant, es paralitzaven les exportacions d’Espanya cap a Algèria.

El mateix Albares, en les seves declaracions als mitjans, ja donava a entendre que l’Executiu considera la carta europea: s’estan «analitzant exactament les implicacions d’aquesta mesura, l’abast pràctic, tant a nivell nacional com europeu», i una vegada completat l’anàlisi, es podrà «donar la resposta adequada».

Espanya podria esgrimir en la seva defensa el capítol 1 del Títol IV de l’Acord Euromediterrani de 2005, informava Europa Press. En concret, l’article 38 estipula que «les parts es comprometen a autoritzar, en monedes de lliure convertibilitat, tots els pagaments corrents relatius a transaccions corrents». En l’article 40, s’especifiquen algunes excepcions a aquesta regla general. Així, si la UE o Algèria «corren el risc d’enfrontar-se a greus dificultats de balança de pagaments», Brussel·les o Alger poden «adoptar mesures restrictives sobre les transaccions corrents, de durada limitada i l’abast de la qual no excedeixi de l’estrictament indispensable per remeiar la situació de la balança de pagaments». «La Comunitat o Algèria, segons el cas, informaran immediatament l’altra part i li presentaran al més aviat possible un calendari per a la supressió d’aquestes mesures», subratlla el mateix precepte.

L’Executiu de Sánchez va rebre ahir la solidaritat de Brussel·les. La Comissió Europea va urgir el país magrebí a rectificar. «Apel·lem a Algèria a fer marxa enrere en aquesta decisió» de suspendre el Tractat d’Amistat, Bon Veïnatge i Cooperació amb Espanya, va assenyalar el portaveu en cap de l’Executiu comunitari, Eric Mamer, en la roda de premsa diària de la institució, informava EFE.

Per a la portaveu comunitària d’Exteriors, Nabila Massrali, el pas donat per Alger és «extremadament preocupant» i va recordar que el país és un «soci important de la UE» al Mediterrani i «clau per a l’estabilitat d’aquesta regió».

Segons dades de la Secretaria d’Estat de Comerç, Espanya va exportar productes a Algèria el 2021 per valor de 1.888 milions d’euros, mentre que les importacions del país magrebí van ser de 4.768,1 milions, la major part (4.339,1), petroli i gas.