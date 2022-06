El Servei Català de Trànsit estudia amb el Ministeri de Foment reduir a 100 quilòmetres per hora la velocitat màxima als trams de l’AP-7 on es concentren més accidents, després que aquesta autopista va viure ahir una altra jornada de cues que van arribar als 19 quilòmetres per un accident.

L’accident d’un camió a primera hora, que posteriorment es va incendiar, va provocar un gran col·lapse en aquesta autopista vital que uneix el sud de Catalunya amb la frontera amb França, i que se suma a la llista d’incidents registrats en els últims dies a l’AP-7, tots amb el mateix resultat: llargues cues i retencions. Des de les set del matí d’ahir, quan va tenir lloc l’accident del camió a Barberà del Vallès fins a poc abans de les dues del migdia, quan es va normalitzar el trànsit, l’AP-7 va registrar set hores de llargues cues, que van arribar en el punt àlgid als 19 quilòmetres en sentit sud, entre aquesta població i la Roca. En direcció nord, les cues en les primeres hores del matí van ser de fins a 16 quilòmetres. L’accident, que va causar una gran columna de fum, va obligar a tallar tots els carrils de l’AP-7 en sentit Tarragona, cosa que ja va originar cues.