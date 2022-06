La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és la primera de l’Estat espanyol al QS World University Rankings 2023, una llista que selecciona les 500 millors universitats del món. La UAB és ara a la posició 178, i ha escalat 31 llocs respecte a l’any anterior, segons dades fetes públiques dimecres al vespre. Pel que fa a la puntuació global del rànquing, el centre ha assolit 45,8 punts sobre 100, xifra que millora els 42,6 punts d’ara fa un any.

La segona universitat catalana que hi apareix és la UB, a la posició 184, i la tercera la UPF, a la 233. La UPC hi apareix a la posició 343 i darrera hi ha la Ramon Llull (entre la 651 i la 700) i la Rovira i Virgili (entre la 751 i la 800).

La UAB també escala en relació amb els criteris d’internacionalització, i passa d’11,1% a 11,3%, mentre que la reputació entre els acadèmics d’altres universitats és de 62,2 punts. Aquesta darrera dada representa el 40% de la puntuació total atorgada a la UAB.