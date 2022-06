El Govern va signar ahir el pla de cooperació 2022-2024 amb l’executiu de Flandes. La signatura la va fer el secretari d’Acció Exterior, Gerard Figueras, i la seva homòloga flamenca, Julie Bynens, a la seu del govern de Flandes a Brussel·les.

Després de la signatura, Figueras i Bynens van reivindicar el rol de les regions en l’arquitectura de la UE. «És més important que mai que siguin els governs de regions com les nostres els que puguem exercir de manera més eficaç les competències en qüestions com els fons europeus per impulsar la recuperació eocnòmica», va dir el secretari d’Acció Exterior català.