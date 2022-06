Ucraïna aplica la tàctica de desgast en la seva lluita contra les tropes russes a Severodonetsk, l’última gran ciutat sota control de Kíiv a la regió de Lugansk, i on intenta aguantar a la zona industrial fins a l’arribada d’armes pesants occidentals. «Així, esperem guanyar temps fins a l’arribada d’armament suficient dels nostres socis per poder passar a un contraatac efectiu», va dir l’assessor presidencial Mykhailo Podolyak. Segons Podolyak, Ucraïna busca aconseguir amb el temps una «paritat» en artilleria amb Rússia per combatre les seves forces amb més resultat i disminuir el nombre de baixes en files pròpies. Mentrestant, Severodonetsk continua sent l’epicentre dels combats al Donbass perquè és una ciutat clau per al control de tota la regió de Lugansk, des d’on les tropes russes pretenen continuar l’ofensiva en territori de la veïna Donetsk. Segons un informe de la intel·ligència britànica, Rússia «torna a tenir el control de la major part» de l’urbs, encara que ha progressat poc en els seus intents d’envoltar una àrea més àmplia.