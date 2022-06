El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va responsabilitzar ahir el president espanyol, Pedro Sánchez, de la crisi amb Algèria pel «cop de volant sense precedents» amb el Sàhara Occidental i la «pèssima» política exterior.

Segons Feijóo, «Sánchez ha posat en risc no només el gas, sinó milers de milions en exportacions. I ha hagut de venir la Unió Europea a arreglar la nostra destrossa». Les declaracions les va fer en un míting del PP a Còrdova.

El president espanyol no va tardar a reaccionar i va carregar contra el líder de la dreta espanyola. «Si un tercer país pressiona Espanya, Europa dona suport a Espanya i ell anima la pressió del país tercer. Per fer això no calia que fessin fora el seu líder, són el PP de sempre», va contestar Sánchez.

«Què fa la dreta? Diu que no a tot i bloqueja qualsevol tipus d’avenç social», va continuar el president espanyol en un míting del PSOE a Màlaga en una nova jornada de la campanya de les eleccions andaluses.

«Si la Unió Europea aprova fixar un preu del gas, el PP no hi dona suport. I si l’ocupació va disparada, ells diuen que les dades estan maquillades. Parlen malament d’Espanya dins i fora d’Espanya», va lamentar també Sánchez durant la seva intervenció a l’acte.