Els Mossos d’Esquadra han detingut cinc homes per cultiu i tràfic de marihuana després de descobrir una gran plantació localitzada en una zona boscosa a l’Alt Camp. Se’ls acusa d’un delicte contra la salut pública.

Les detencions es van fer aquest dimecres, en una zona boscosa entre Querol i Farena, al municipi de Mont-ral, on es van intervenir més d’un miler de plantes d’entre mig i un metre d’alçada. La plantació estava dotada d’un sofisticat sistema de regadiu.

Els Mossos van accedir a la zona de la plantació a través d’un sender i hi van localitzar dues tendes de campanya que servien de punts de vigilància. Els cinc homes que van trobar a la zona van intentar fugir en diverses direccions per evitar ser detinguts, cosa que no van poder evitar.

Tots cinc van passar aquest divendres a disposició del jutjat d’instrucció de Valls, qui en va decretar la llibertat amb càrrecs.

L’any passat ja es van demantellar diverses plantacions als voltants d’aquest mateix punt, pròxim a la carretera TV-7044, on els infractors aprofiten les característiques orogràfiques que ofereix el terreny i la seva dificultat per accedir-hi, per plantar-hi grans quantitats de marihuana.