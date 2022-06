Les modificacions unilaterals del Protocol d’Irlanda del Nord, presentades ahir pel Govern de Boris Johnson atorguen poders massius als ministres britànics per suspendre pel seu compte aquesta secció de l’acord del Brexit. Johnson, a la recerca de vies per reafirmar el seu lideratge entre els membres de l’ala més dura del Partit Conservador després del recent repte de la moció de censura interna, sosté que els canvis no afecten la legalitat internacional i són «trivials». Múltiples veus acusen el Regne Unit d’infringir la llei.

La Unió Europea ja ha advertit a Londres que hi haurà conseqüències. Abans de presentar el text legislatiu, la ministra britànica d’Exteriors, Liz Truss, va cridar el vicepresident de la Comissió Europea, Maros Sefcovic, i al seu homòleg irlandès, Simon Coveny. Aquest entén que les modificacions «lluny d’arreglar problemes crearan noves incerteses i danys». De «fórmula per a la incertesa» també va parlar Sefcovic. La pretensió d’anul·lar de manera unilateral el protocol serà «nociva per a la confiança comuna» i va insistir que des de la UE es «han ofert solucions funcionals» per reduir l’impacte del Brexit a Irlanda del Nord.

D’acord amb la proposta del Govern, les mercaderies provinents de Gran Bretanya (Anglaterra, Escòcia i Gal·les) amb destinació exclusiva a Irlanda del Nord podran fer-ho per un anomenat «canal verd», sense cap mena de control fronterer. Paral·lelament hi hauria un «canal vermell» per als productes que acabaran a la República d’Irlanda i, per tant, a la Unió Europea. Només aquests últims estarien sotmesos a les normes de la UE. Dos models de regulació diferents.

Un altre canvi proposat es refereix a impostos i especialment a l’IVA. La naturalesa de l’actual acord estableix que algunes de les decisions econòmiques no es poden aplicar a Irlanda del Nord, en ser al mercat únic. També s’elimina el paper supervisor del Tribunal de Justícia de la UE, tal com demanen els euroescèptics de l’anomenat Grup d’Estudis Europeus.

La legislació amb la qual maniobra Johnson divideix els diputats i membres conservadors de la Cambra dels Lords.