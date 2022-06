ERC va advertir ahir que veu «impossible» aprovar els pressupostos del Govern de Pedro Sánchez per al 2023 si no es rescabala la falta d’inversions en infraestructures a Catalunya, mentre que l’Executiu demana més cooperació i decisió a l’hora d’impulsar projectes.

La polèmica sobre la falta d’inversions en infraestructures a Catalunya va tornar al centre del debat fa unes setmanes quan es va publicar un informe de la Intervenció General –dependent del Ministeri d’Hisenda– segons el qual l’administració central va executar l’any passat a Catalunya el 35,77 % de la inversió prevista al pressupost. El malestar que aquestes dades va generar entre tots dos executius va augmentar divendres passat, quan el Govern de Pere Aragonès va plantar la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en un acte sobre el Quart Cinturó per visibilitzar el seu malestar.

La ressaca d’aquesta decisió del Govern va arribar ahir quan tant els partits que integren l’Executiu català, ERC i JxCat, com els que formen part del Govern central, socialistes i comuns (en confluència amb Unides Podem), s’hi van referir. La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va justificar l’absència de membres de l’Executiu català a l’acte i va acusar la ministra Sánchez de «riure’s dels catalans» i de visitar Catalunya només per fer-se «fotos i promeses», però sense aportar un pla concret per compensar la falta d’inversió a Catalunya. I va alertar que això pot tenir conseqüències de cara a la negociació dels propers pressupostos, en els quals els republicans no es plantegen, ara com ara, reeditar el sí de l’any passat: «Quan no es compleixen els acords, no hi ha confiança. I si no hi ha confiança, és impossible arribar a nous acords. D’això hauria de ser conscient el Govern, el PSOE, PSC i Podem».

També va carregar contra la ministra Raquel Sánchez el secretari general de JxCat, Jordi Turull, per a qui la presentació d’un acord sobre el Quart Cinturó al Vallès, celebrat a Sabadell (Vallès Occidental), va ser una «provocació». «No ens pot acusar a la Generalitat de plantar el Govern, són els successius governs espanyols els que any rere any estan plantant els catalans amb aquest incompliment reiterat de totes les inversions», va dir en roda de premsa.

La vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, va contestar als retrets de l’independentisme en una entrevista ahir a Catalunya Ràdio, en què va assegurar que el Govern central invertiria més a Catalunya si tingués «més suport d’altres institucions» –en referència a la Generalitat. Com a exemple d’això, va recordar les reticències del Govern a l’ampliació de l’aeroport del Prat, que finalment es va deixar en suspens.

En la mateixa línia es va expressar la portaveu parlamentària socialista, Alícia Romero, que en roda de premsa va reivindicar la col·laboració entre administracions com la millor via per «multiplicar» l’esforç inversor. A més, va destacar que, més enllà de la plantada a la ministra, divendres passat es van evidenciar les discrepàncies dels socis del Govern en relació amb el model d’infraestructures que volen per a Catalunya: JxCat, des de la conselleria del vicepresident, Jordi Puigneró, treballa en aquest projecte; ERC el considera «caduc».