La campanya per la segona volta de les eleccions legislatives franceses del pròxim diumenge va començar ahir amb acusacions de manipulació de dades per part de l’esquerra i crides dels diferents partits sobre les estratègies de vot. L’aliança Ensemble del president Emmanuel Macron buscarà renovar la seva majoria absoluta a l’Assemblea Nacional, un objectiu que se li ha posat difícil, encara que no impossible, davant l’embranzida de la coalició d’esquerra Nupes de Jean-Luc Mélenchon, que previsiblement no el superarà en escons però li farà molt difícil governar.

Líders del partit La França Insubmisa (LFI), el principal component de la coalició d’esquerra Nupes, van acusar ahir el Govern de manipular les xifres de la primera volta, en no incloure com a seus alguns candidats perquè Ensemble quedés simbòlicament en primer lloc. Segons els seus propis càlculs, Nupes va aconseguir el 26,8%, i no el 25,66% que li atribueixen les xifres oficials del Ministeri de l’Interior, la qual cosa el col·locaria com a guanyador de la primera volta, per davant del 25,75% de Ensemble. «Mélenchon té un problema amb la realitat», va respondre la primera ministra, Élisabeth Born. En unes declaracions mentre feia campanya al departament de Calvados, Born va demanar no donar «ni un vot» a candidats de la ultradreta, ni als de Nupes que «no respectin els valors de la República», cosa que significa en la pràctica fer costat a candidats socialistes o ecologistes -però no als de LFI- en duels amb l’extrema dreta. De les 577 circumscripcions només cinc diputats van ser triats diumenge, quatre de Nupes i un altre de l’aliança macronista. Hi haurà 272 duels en segona volta entre candidats de Macron i de l’esquerra, 113 que enfrontaran el partit ultradretà Agrupació Nacional (RN) amb Ensemble i 61 entre RN i Nupes. La lògica de Born sobre a quins candidats de Nupes es pot recolzar en aquests duels Nupes-RN, significa que el camp macronista pensa a nivell estratègic. Segons la premsa francesa, Ensemble busca candidats moderats del partit conservador LR o de socialistes de Nupes als quals es pugui recolzar en segona volta enfront de la ultradreta, a fi d’atreure’ls a la causa de l’aliança presidencial una vegada electes. Sobretot perquè probablement no aconseguirà la majoria absoluta. La majoria absoluta de l’Assemblea està en 289 escons, les diferents projeccions n’atribueixen a Ensemble entre 255 i 310, enfront dels 350 que ha tingut en la legislatura passada, a causa de la forta progressió dels partits de l’esquerra, als quals aliança ha permès portar molts candidats a segona ronda. La possibilitat que no hi hagi una majoria sòlida en l’Assemblea Nacional va pesar també en l’ànim dels mercats. La Borsa de París està tenint pèrdues considerables des de l’inici de la sessió, i a primera hora de la tarda l’índex CAC 40 queia una mica més del 2%. Més enllà del duel i de la incertesa per la majoria absoluta, la RN de Marine Le Pen va aconseguir el seu millor resultat en unes legislatives en percentatge de vot (18,68%) i molt possiblement podrà formar grup parlamentari.