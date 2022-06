Una fallada als frens d’una locomotora de mercaderies propietat de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) es perfila com a principal causa de l’accident ferroviari que ahir a la nit va deixar una trentena de ferits a Vila-seca, a l’espera de l’anàlisi de les caixes negres dels dos trens implicats.

L’accident, el segon en un mes amb un comboi de FGC implicat, va tenir lloc quan la locomotora de mercaderies es va passar un semàfor en vermell i va col·lidir amb un tren regional de la línia R-16 (Barcelona-Tortosa), en el qual viatjaven 75 persones, una trentena de les quals van resultar ferides, dues de gravetat.

Es tracta del segon accident en menys d’un mes que afecta un comboi de FGC, després que el 16 de maig morís el maquinista d’un tren d’aquesta empresa pública de la Generalitat en un xoc entre un tren de mercaderies i un altre de passatgers a Sant Boi de Llobregat, que va provocar 86 ferits.

El sindicat de maquinistes SEMAF manté que, a falta d’ulteriors investigacions, tot apunta al fet que la col·lisió va passar per una fallada als frens de la locomotora de mercaderies, segons les primeres inspeccions que s’han fet sobre el terreny. En concret, el portaveu del sindicat, Teodoro Moreno, assegura que el més probable és que s’avariés la part mecànica dels frens, no l’elèctrica, i destaca la «professionalitat» i «ràpida reacció» dels dos maquinistes, cosa que, al seu parer, «va evitar una possible desgràcia». Quan van fallar els frens, a més d’activar els altres sistemes d’emergència, el maquinista «va avisar de seguida el lloc de comandament», i immediatament va canviar la senyalització de la via per on circulava el tren de Rodalies, va detallar.