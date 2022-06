El candidat del PP a la reelecció a la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, guanyaria àmpliament les autonòmiques del 19 de juny amb fins al 38,4% dels vots i un avantatge de 12 punts sobre el PSOE gràcies a la fugida de votants de les files socialistes, Ciutadans i Vox. Segons l’enquesta flaix del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) que aquesta vegada no fa repartiment d’escons, Moreno es mouria entre el 35,2 i el 38,4 % dels vots, fins a tres punts més que la setmana passada, i el PSOE estaria entre 23,8 i 26,6%. L’enquesta dona un interval del 13,6 al 15,8% de vots a Vox, per la qual cosa baixaria o s’hauria estancat respecte a l’anterior sondeig. Por Andalucía aconseguiria del 9,4 al 11,4% de vots, millorant en gairebé dos punts, i Adelante Andalucía entre el 4,5 i 5,9 per cent, també a l’alça. Ciutadans obtindria entre el 3,3 i el 4,5% de vots i Jaén Merece Más, que en l’anterior CIS tenia possibilitats d’escó, baixaria de manera rellevant.