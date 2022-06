El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha proposat David Torrents com a secretari d’organització per garantir «l’equilibri» i la «unitat» al partit. Torrents va ser el candidat inicial, però no va obtenir prou suports al congrés d’Argelers. «Em vaig presentar amb un acord i uns equilibris, tant de la feina a fer, com dels noms i cognoms que l’acompanyaven. Soc persona de paraula i ho vull tornar a sotmetre a la militància», va dir Turull ahir, demanant als afiliats que el ratifiquin. També va plantejar per a l’executiva Ester Vallès, que tampoc va rebre els vots necessaris, i Lluís Guinó per substituir Miquel Sàmper, que va renunciar per incompatibilitat com a membre de la Comissió Jurídica Assessora del Govern.

Junts sotmetrà aquesta mateixa setmana la proposta a la militància, que aquesta vegada haurà de votar en bloc. El partit donarà per validats els càrrecs si hi ha més vots a favor que en contra. Turull va enviar ahir una carta als afiliats demanant «la màxima participació». La nova presidenta de Junts, Laura Borràs, i Turull van pactar una candidatura conjunta per repartir-se el poder a la cúpula del partit en peu d’igualtat. Amb l’acord previ al congrés d’Argelers, tots dos buscaven blindar la formació i unir els dos corrents del partit que representen. A diferència de l’etapa amb Carles Puigdemont com a president i Jordi Sànchez com a secretari general, ara la presidenta Borràs ha adquirit més funcions executives i tindrà el mateix pes que Turull a l’hora de marcar el full de ruta i la política de pactes de Junts.