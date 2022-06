El Ministeri d’Indústria ha iniciat els tràmits perquè unes 150 empreses puguin testar la setmana laboral de 4 dies (o 32 hores setmanals) entre les seves plantilles. El departament liderat per Reyes Maroto ha posat a consulta pública el projecte per al qual té pressupostats 10 milions d’euros. El termini de remissió d’al·legacions estarà obert fins al 30 de juny.

Aquesta partida va ser una de les exigències dels d’Íñigo Errejón al PSOE per a donar suport als últims Pressupostos Generals de l’Estat i es preveu que el programa comenci a caminar a finals d’enguany.

L’objectiu és provar si la reducció dels temps de treball, mantenint els mateixos sous, és assumible per part de les empreses i no minva la seva productivitat ni marges empresarials. Fonts del Ministeri d’Indústria expliquen que abans de l’estiu hi haurà més concrecions sobre aquest projecte.

Els detalls de com s’implementarà aquest programa pilot encara estan per definir. L’univers inicial, segons expliquen fonts coneixedores de les negociacions entre Indústria i Més País, seria d’unes 150 empreses. La magnitud de les mateixes està per concretar, encara que el projecte presentat ahir especifica que els perceptors seran pimes del sector industrial. La idea és donar ajudes d’entre 2.000 i 3.000 euros per treballador a les empreses que s’adhereixin a aquest programa.